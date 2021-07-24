Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 09:03

Потенційних пацієнтів закликали йти у приватні лабораторії.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що аналіз на виявлення коронавірусу штаму Дельта можна здати в лабораторіях двох установ. Це Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ) та ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України.

Також приватні лабораторії, які мають секвенатор, можуть проводити аналіз. Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 745 коронавірусних хворих.