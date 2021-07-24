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В Україні понад 700 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 08:32
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В Україні понад 700 нових ковідних хворих

Та 24 летальних випадки.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України представили нову коронавірусну статистику. Так, за минулу добу було виявлено 745 людини з ковідом. 

«Серед нових заражених 51 дитина і 20 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

На жаль, ще 24 пацієнти померли. Найбільша кількість випадків зараження в Дніпропетровській області - 58 осіб, Херсонській - 54, Сумській області - 42 і Львівській області - 42. У Києві плюс 194 нових випадки зараження.

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