В Україні понад 700 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 24 липня 2021, 08:32

Та 24 летальних випадки.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України представили нову коронавірусну статистику. Так, за минулу добу було виявлено 745 людини з ковідом.

«Серед нових заражених 51 дитина і 20 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

На жаль, ще 24 пацієнти померли. Найбільша кількість випадків зараження в Дніпропетровській області - 58 осіб, Херсонській - 54, Сумській області - 42 і Львівській області - 42. У Києві плюс 194 нових випадки зараження.