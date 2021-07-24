В Україні понад 700 нових ковідних хворих

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Та 24 летальних випадки.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України представили нову коронавірусну статистику. Так, за минулу добу було виявлено 745 людини з ковідом.
«Серед нових заражених 51 дитина і 20 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.
На жаль, ще 24 пацієнти померли. Найбільша кількість випадків зараження в Дніпропетровській області - 58 осіб, Херсонській - 54, Сумській області - 42 і Львівській області - 42. У Києві плюс 194 нових випадки зараження.
09:38: Італійці кинулись масово вакцинуватись через неможливість відвідувати ресторани
09:03: Українцям розповіли, де проходити тест на виявлення штаму Дельта
16:02: Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові
15:32: В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»
14:13: У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи
13:36: Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень
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