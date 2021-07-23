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Українського перекладу не буде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що канал 1+1 поверне українським телеглядачам оригінальну версію серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал-95».
У групі 1 + 1 медіа зазначили, що прийшли до такого рішення через критику збоку телеглядачів, якім не сподобався український дубляж. Уточнюється, що рішення не порушує законів України.
16:02: Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові
15:32: В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»
14:13: У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи
13:36: Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень
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