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Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 16:02
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Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові

Українського перекладу не буде. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що канал 1+1 поверне українським телеглядачам оригінальну версію серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал-95».

У групі 1 + 1 медіа зазначили, що прийшли до такого рішення через критику збоку телеглядачів, якім не сподобався український дубляж. Уточнюється, що рішення не порушує законів України. 

 

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