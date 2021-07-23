Серіал «Свати» знову транслюватимуть на російській мові

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 16:02

Українського перекладу не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що канал 1+1 поверне українським телеглядачам оригінальну версію серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал-95».

У групі 1 + 1 медіа зазначили, що прийшли до такого рішення через критику збоку телеглядачів, якім не сподобався український дубляж. Уточнюється, що рішення не порушує законів України.