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В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 15:32
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В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»

Спочатку назви зареєструють на національному рівні.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства економіки повідомили, що Україна включить до європейського реєстру географічних зазначень "херсонський кавун", а разом з ним ще 7 вітчизняних продуктів.

«Херсонський кавун - поєднання селекційних досягнень і кліматичних умов Херсонського регіону створили оптимальні умови для отримання плодів, які характеризуються високою врожайністю і унікальними смаковими якостями», - йдеться в повідомленні.

Також до європейського реєстру географічних зазначень внесуть Долину–Фрумушика, Придунайську Бессарабію, Ялпуг, Мед Закарпаття/Закарпатський мед, М'ясо баранини –Фрумушика, Закарпаття/Закарпатське вино, Аша-Абага. Після узгодження специфікацій вищезгадані географічні зазначення зареєструють на національному рівні, а потім й на європейському.

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