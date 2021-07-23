В Україні запатентують «херсонський кавун» та «закарпатський мед»

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Спочатку назви зареєструють на національному рівні.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства економіки повідомили, що Україна включить до європейського реєстру географічних зазначень "херсонський кавун", а разом з ним ще 7 вітчизняних продуктів.
«Херсонський кавун - поєднання селекційних досягнень і кліматичних умов Херсонського регіону створили оптимальні умови для отримання плодів, які характеризуються високою врожайністю і унікальними смаковими якостями», - йдеться в повідомленні.
Також до європейського реєстру географічних зазначень внесуть Долину–Фрумушика, Придунайську Бессарабію, Ялпуг, Мед Закарпаття/Закарпатський мед, М'ясо баранини –Фрумушика, Закарпаття/Закарпатське вино, Аша-Абага. Після узгодження специфікацій вищезгадані географічні зазначення зареєструють на національному рівні, а потім й на європейському.
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