Як оригінально оформити келихи для шампанського: 5 яскравих прикладів

zmxn 22 липня 2021, 05:28

Бажання зробити сімейне свято дивовижним притаманне кожній господині чи господарю. Для цього зовсім не потрібно витрачати великі кошти, можна власноруч створити оригінальні дрібнички, цікаво оформити бокали для шампанського, посуд і власними витворами прикрасити святковий стіл. Ознайомтесь з 5 прикладами бездоганного оформлення келихів.

1. Розпис акриловими фарбами

Спочатку ретельно вимийте бокали та знежирте їхню поверхню. Для цього скористайтесь спиртом або ацетоном. Підберіть малюнок, який відповідатиме урочистому заходу. Якщо це день народження дитини, доречно намалювати казкових героїв. Для цього необхідно мати навички малювання або завчасно скопіювати малюнок. Корисно долучити до такого творчого процесу і саму дитину. Для неї краще дібрати нескладні малюнки, наприклад, у вигляді простих квіточок або орнаментів. Підготуйте акрилові фарби різних відтінків. Нанесіть контур малюнку. Зафарбовуйте кожний окремий елемент по черзі, робіть невеликі перерви (приблизно на 3 години), щоби фарба встигала висихати. Потім розписуйте інші елементи.

2. У стилі конфетті

Якщо часу на розпис немає, прикрасьте келихи яскравим конфетті. З таким завданням впорається будь-хто:

Спочатку очистіть поверхню бокалів та знежирте її. Підготуйте манікюрний лак або акрилові фарби, налийте їх в ємність. Нанесіть паличкою для очищення вушних раковин крапки, витримуючи між ними однаковий інтервал. У нижньому ряду малюйте великі крапки, рухаючись вгору, зменшуйте поступово їх розмір. Доречно змінювати також кольори.

Конфетті можна малювати спеціальними маркерами або наклеювати маленькі кружальця на поверхню келихів.

3. Мереживо та стрічки

Чудово виглядатимуть бокали, прикрашені мереживом та стрічками. Їхній витончений вигляд підійде для свята, яке організовують на честь юної леді. Зберіть мереживо за допомогою голки з ниткою, оберніть його навкруг ніжки келиха та зафіксуйте прикрасу клеєм. Доречно поєднувати мереживо та стрічки намистом або бісером.

4. Штучні квіти

Ще один цікавий варіант оздоблення бокалів передбачає використання штучних квітів. Їх можна зробити завчасно з різних матеріалів: стрічок, тканини, штучної шкіри, фоамірану. Можна також придбати вже готові невеличкі пластикові квіточки. З них створюйте імпровізовані букети та наклеюйте на поверхню келихів.

5. Тісто для ліплення

Чудово, якщо ви маєте навички створювання фігур із тіста. Так ви зможете виліпити улюблених героїв або створити міні-копію «винуватця» свята. Готові фігурки розфарбуйте та зафіксуйте на бокалі за допомогою клею. Додайте до невеличких скульптур з тіста прикраси, вирізані з різнокольорових паперових серветок з орнаментом.

Свято стане справжнім, коли приміщення буде оформлене оригінально, а стіл зачарує дивовижною сервіровкою.