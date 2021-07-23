У МОЗ запевнили, що локдаун в Україні буде

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Це питання часу.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Ігор Кузин виступив в ефірі «Сніданку з 1 + 1». Він заявив, що восени в країні очікується зростання кількості хворих на коронавірус. Також, за його словами, штам «Дельта» уже проник в країну. Ігор Кузин наголосив, що черговому локдауну в Україні бути і це питання часу.
«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав», - заявив Кузін.
Також він вірить, що потужність чергової хвилі коронавірусу залежатиме від кількості вакцинованих українців.
14:13: У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи
13:36: Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень
16:14: Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди
15:36: Мальдіви братимуть гроші з туристів, які бажають полетіти додому
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