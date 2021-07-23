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У МОЗ запевнили, що локдаун в Україні буде

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 14:47
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У МОЗ запевнили, що локдаун в Україні буде

Це питання часу. 

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин виступив в ефірі «Сніданку з 1 + 1». Він заявив, що восени в країні очікується зростання кількості хворих на коронавірус. Також,  за його словами, штам «Дельта» уже проник в країну. Ігор Кузин наголосив, що черговому локдауну в Україні бути і це питання часу.

«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав», - заявив Кузін.

Також він вірить, що потужність чергової хвилі коронавірусу залежатиме від кількості вакцинованих українців.

 

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