У Києві не щеплені проти коронавірусу викладачі не повернуться до роботи

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 14:13

А саме з 1 вересня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що у найближчому навчальному році в Києві до роботи в освітніх установах можуть не допустити освітян. А саме тих, які побажали не робити щеплення проти коронавірусу. Керівників навчальних закладів уже попередили про це.

Інформацію отримали журналісти видання «Страна». У листі від управління освіти Святошинської районної державної адміністрації зазначено, що якщо співробітник установи відмовився вакцинуватися, то від нього має бути заява на ім'я керівника установи про відмову з поясненням причини.

«Такі заяви зберігаються у керівника установи. Якщо вакцинуватися працівникові заборонено лікарем за медичними показаннями, то має бути заява на відмову і довідка лікаря», - також зазначено в документі.

Керівники освітніх установ передаватимуть в управління освіти списки про не вакцинованих співробітників.