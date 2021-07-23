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В цю суму увійшов гонорар за книгу «Кожен з нас Президент».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що перед звільненням з посади прес-секретаря президента України Юлія Мендель заробила майже півмільйона гривень. Так, в її е-декларації зазначено, що з 1 січня по 9 липня її дохід склав 499 558 гривень.
Варто зазначити, що зарплата в Офісі Президента склала 479 433 грн, тобто в середньому 80 тисяч гривень. 20 125 грн склав гонорар за видану після звільнення книгу «Кожен з нас Президент».
Решта відомості в декларації не відрізняються від попередніх.
13:36: Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень
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