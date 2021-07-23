Перед звільненням Мендель заробила майже півмільйона гривень

Аня Мартинюк 23 липня 2021, 13:36

В цю суму увійшов гонорар за книгу «Кожен з нас Президент».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що перед звільненням з посади прес-секретаря президента України Юлія Мендель заробила майже півмільйона гривень. Так, в її е-декларації зазначено, що з 1 січня по 9 липня її дохід склав 499 558 гривень.

Варто зазначити, що зарплата в Офісі Президента склала 479 433 грн, тобто в середньому 80 тисяч гривень. 20 125 грн склав гонорар за видану після звільнення книгу «Кожен з нас Президент».

Решта відомості в декларації не відрізняються від попередніх.