12 способов использовать гель алоэ вера

zmxn 23 липня 2021, 12:13

Вряд ли кого-то можно удивить наличием экстракта алоэ вера в составе косметического средства https://siamcollection.com.ua/naturalnaya-kocmetika-dlya-tela/loconi-i-krema/gel-aloie-vera. Общеизвестно, что этот препарат полезен, но насколько — знают немногие.

Листья растения состоят на 99% из воды и более 200 активных компонентов. Основные из них:

Полисахариды — удерживают в тканях организма воду. Благодаря увлажнению кожа остается мягкой и упругой.

Фитонциды — предотвращают размножение бактерий.

Энзимы — устраняют воспаление и препятствуют их развитию.

Жизненно важные аминокислоты и минералы — улучшают обменные процессы.

Витамины А, Е, В — питают ткани, ускоряют их регенерацию.

Манноза — обладает омолаживающим и антибактериальным действием, что доказано научными исследованиями.

Корейские производители косметики предпочитают использовать в кремах, масках и других продуктах только натуральные вещества. Поэтому по качеству их средства для ухода за телом занимают первые позиции во всем мире.

12 способов использования геля алоэ вера

Алоэ вера в виде геля считается самой удобной формой. Процент сока в нем более 90%, поэтому средство быстро и равномерно впитывается, не оставляя липкого слоя.

Универсальность геля с алоэ заключается в том, что применять его можно на все тело, лицо и даже волосы. Существует как минимум целых 12 способов использования этого простого на первый взгляд косметического продукта.

Увлажнение кожи. Самое явное и простое применение. Увлажнять лицо и тело лучше всего после душа, ванны и в жаркую погоду. При нанесении геля можно почувствовать свежесть, а для увеличения эффекта прохлады препарат кладут в холодильник.

Крем для рук. Особенно к пересушиванию склонны руки, что обусловлено частым мытьем с мылом и применением антисептика. Гель с алоэ быстро впитывается — уже через несколько секунд после его втирания можно пользоваться телефоном или работать с бумагами, не боясь оставить следов. Спасение при ожогах. Независимо от причины их появления ожоги вызывают болезненные ощущения. Слой эссенции с алоэ на пораженном участке за несколько секунд способен обезболить, охладить и успокоить. К тому же след от ожога становится менее заметным. Крем после загара. Длительное пребывание под палящим солнцем также может пересушить кожу и спровоцировать ожоги. Алоэ-гель избавит от подобных нежелательных последствий. Средство после бритья. Благодаря своим натуральным компонентам гель увлажняет и успокаивает. Именно такой приятный эффект необходим для предотвращения кожных раздражений. Консистенция и состав препарата позволяют использовать его в процессе бритья. Подходит для мужчин и женщин. Основа масок для лица. Составляющие алоэ вера благоприятно влияют на кожу лица. Усилить эффект можно, добавив мед, лимонный сок, глину и другие ингредиенты, которые применяют в создании масок. Дневной крем для лица. Такое средство обеспечивает коже необходимое питание и увлажнение. Также препарат не забивает поры, поэтому ткани могут свободно дышать. Основа под макияж. Эссенция хорошо выравнивает рельеф кожи и помогает косметике ложиться равномерно. Лечение раздражений и небольших высыпаний. Полезные ингредиенты алоэ способны бережно излечить маленькие царапины, раздражения, покраснения, прыщики, избавить от жжения и зуда.



Уход за волосами. Совсем немного геля можно нанести на чистые влажные волосы. Смывать не нужно. Такая процедура облегчит расчесывание. Средство образует на поверхности волоса невидимый слой, защищающий от факторов внешней среды и термического воздействия.

Маска для волос. Они тоже пересушиваются под воздействием солнца, фенов и парикмахерских приборов. Поэтому волосы нужно увлажнять. Гель с алоэ вера следует наносить на всю длину, не забывая о корнях. Через 20–25 минут маску можно смывать. Это безопасный и эффективный способ сделать волосы мягкими, блестящими и послушными.



Уход за областью вокруг век. Слой геля можно нанести на ватный диск и приложить к векам или под глаза минут на 20. Средство избавит от припухлости, освежит взгляд и сделает оттенок кожи немного светлее.

Чтобы экстракт алоэ вера оправдал ожидания, важно купить препарат от надежного производителя.

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