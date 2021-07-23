12 способов использовать гель алоэ вера

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Вряд ли кого-то можно удивить наличием экстракта алоэ вера в составе косметического средства https://siamcollection.com.ua/naturalnaya-kocmetika-dlya-tela/loconi-i-krema/gel-aloie-vera. Общеизвестно, что этот препарат полезен, но насколько — знают немногие.
Листья растения состоят на 99% из воды и более 200 активных компонентов. Основные из них:
Корейские производители косметики предпочитают использовать в кремах, масках и других продуктах только натуральные вещества. Поэтому по качеству их средства для ухода за телом занимают первые позиции во всем мире.
Алоэ вера в виде геля считается самой удобной формой. Процент сока в нем более 90%, поэтому средство быстро и равномерно впитывается, не оставляя липкого слоя.
Универсальность геля с алоэ заключается в том, что применять его можно на все тело, лицо и даже волосы. Существует как минимум целых 12 способов использования этого простого на первый взгляд косметического продукта.
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16:14: Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди
15:36: Мальдіви братимуть гроші з туристів, які бажають полетіти додому
10:00: Экономия на отоплении: что следует знать о счетчиках тепла
16:27: ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини
15:58: В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer
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