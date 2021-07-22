Экономия на отоплении: что следует знать о счетчиках тепла

zmxn 22 липня 2021, 10:00

Теплосчетчик пригодится в каждой квартире, особенно если она сдана в аренду. Он укажет точный расход тепла в комнатах и покажет, сколько следует заплатить за отопление. Это будет необходимая информация, чтобы контролировать и управлять теплом. Кроме того, полученные могут способствовать экономии, если окажется, что потребление по мнению жителей завышено. Показания теплосчетчика являются основанием для расчетов с поставщиком и получателем тепловой энергии.

Как работают теплосчетчики

Основная задача каждого теплосчетчика — проводить измерения теплоносителя в конкретном доме. Полученные замеры показывают, сколько энергии было потрачено на обогрев здания. Монтаж счетчиков тепла сегодня имеет большое значение для экономии энергоносителей и средств. Все теплосчетчики работают по одному принципу, независимо от того, как они построены. Их структура стандартизована, поскольку они состоят из:

преобразователя расхода,

датчика температуры,

преобразователя, показывающего, сколько тепла израсходовано данным устройством.

Имея такие данные, проблем с правильным расчетом с поставщиком тепла не возникнет.

Где разместить?

Обычно теплосчётчики размещают в закрытых распределительных шкафах, устанавливаемых в коридоре здания. В отопительный сезон к ним практически никто не имеет доступа. Только по его истечении администратор дома записывает данные со счетчика и на основании этого производит начисление оплаты за поставленную тепловую энергию. Домочадцы хотят платить как можно меньше, поставщик электроэнергии рассчитывает на прибыль. Зная, сколько энергии потребляют жильцы, они могут проверить настройку температуры своих радиаторов.

Инвесторы не хотят использовать их для увеличения своих инвестиционных затрат. Они считают, что стоимость отопления можно контролировать в зависимости от потребляемой электроэнергии или газа, что не совсем так. Такое изображение будет не таким надежным, как могло бы быть с теплосчетчиком.

Почему стоит покупать теплосчётчик?

Современные теплосчётчики — залог экономии. Это электронные системы, позволяющие как регистрировать потребление тепла, так и проводить самодиагностику устройств. Таким образом, домочадцы узнают, не вышли ли из строя элементы отопительной установки.

Выбор теплосчётчиков и методов выставления счетов зависит от конструкции установки, распределяющей тепло по помещениям — это четкое обязательство, возложенное Законом об энергетике на владельца или управляющего многоквартирным домом.

Различают механические и ультразвуковые теплосчетчики. Тип устройства во многом зависит от метода измерения. Ротор используется в механических теплосчетчиках. Он вращается вместе с потоком воды в установке. Ультразвуковые теплосчетчики используют измерения ультразвуковых волн, производимых проточной водой. Второй тип теплосчетчиков намного более точен, но для получения идеальных результатов требуется очень чистая вода.