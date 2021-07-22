Україна отримає від МВФ $2,7 млрд

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Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що МВФ розприділятиме 650 мільярдів доларів й Україна з них отримає 2,7 млрд доларів. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
Відомо, що Рада директорів фонду ухвалила відповідне рішення. Залишилося дочекатися рішення Ради керуючих МВФ. Голосування відбудеться до 2 серпня.
16:14: Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди
15:36: Мальдіви братимуть гроші з туристів, які бажають полетіти додому
16:27: ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини
15:58: В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer
12:54: В Сомалі впав літак
12:17: Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову
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