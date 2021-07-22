Україна отримає від МВФ $2,7 млрд

Аня Мартинюк 22 липня 2021, 17:03

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що МВФ розприділятиме 650 мільярдів доларів й Україна з них отримає 2,7 млрд доларів. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Відомо, що Рада директорів фонду ухвалила відповідне рішення. Залишилося дочекатися рішення Ради керуючих МВФ. Голосування відбудеться до 2 серпня.