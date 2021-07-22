В Україні підвищили пенсії військовим

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На 45%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що в Україні підвищилися мінімальні пенсії учасників бойових дій. А саме на 834,3 грн. Тобто на 45%. За даними Урядового порталу, на 2000 грн зросли пенсії для військовослужбовців, призначені до 1 березня 2018 року.
«Тепер пенсія учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%», - зазначено в повідомленні.
Уряд також встановив мінімальну пенсійну виплату з урахуванням надбавок в розмірі 3 854 гривні, за яким вона призначена за військовим законом України.
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