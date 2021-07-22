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Опадів у найближчі дні не очікується.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня практично всюди в країні буде сухо та сонячно. Виключенням можуть стати Карпати.
«Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів. У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів», - додала вона.
Діденко попередила, що тиждень завершиться високими температурами.
16:14: Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди
15:36: Мальдіви братимуть гроші з туристів, які бажають полетіти додому
16:27: ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини
15:58: В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer
12:54: В Сомалі впав літак
12:17: Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову
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