Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди

Аня Мартинюк 22 липня 2021, 16:14

Опадів у найближчі дні не очікується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня практично всюди в країні буде сухо та сонячно. Виключенням можуть стати Карпати.

«Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів. У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів», - додала вона.

Діденко попередила, що тиждень завершиться високими температурами.