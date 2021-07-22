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Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди

Аня Мартинюк 22 липня 2021, 16:14
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Спека відступає, але не надовго – Українцям озвучили прогноз погоди

Опадів у найближчі дні не очікується. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня практично всюди в країні буде сухо та сонячно. Виключенням можуть стати Карпати.

«Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів. У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів», - додала вона.

Діденко попередила, що тиждень завершиться високими температурами.

 

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