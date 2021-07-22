Мальдіви братимуть гроші з туристів, які бажають полетіти додому

Аня Мартинюк 22 липня 2021, 15:36

Став відомий розмір мита на виліт з островів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що з 2022 року туристи, які покидатимуть Мальдіви, платитимуть мито у розмірі 120 доларів. Влада Мальдів прийняла відповідну поправку до Податкового кодексу. Мито буде включено в вартість авіаквитків.

«Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 року замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, за винятком дітей до двох років і осіб з дипломатичною недоторканністю. Пасажири, що вилітають економ-класом, як податок на виліт заплатять $30, а мальдівці - $12. Всі пасажири бізнес-класу повинні сплатити податок у розмірі $60, першого класу - $90», - відзначили іноземні ЗМІ.

Для тих, хто покидатиме острови на приватних літаках, мито складе $120. Варто зазначити, що пасажири, які прямуватимуть з міжнародного аеропорту Велана, платитимуть мито на розвиток аеропорту $25.