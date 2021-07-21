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ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 16:27
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ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини

Стала відома причина такого ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що ЮНЕСКО виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини. Причина – намір влади міста  побудувати висотки.

Як відомо, Ліверпуль - місто мореплавців і торговців, знаходився в списку ЮНЕСКО з 2004 року. 

Однак Комітет всесвітньої спадщини прийняв рішення виключити місто на тлі реалізації проекту будівництва Liverpool Waters. Як зазначається, реалізація проекту призводить до незворотної втрати характеристик, що вказують на видатну універсальну цінність цього об'єкта. 

 

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