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В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 15:58
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В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer

За рекомендацією лікаря. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що з п’ятим етапом вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу можуть отримати підлітки у віці від 12 до 16 років. А саме за рекомендацією лікаря.

Їх колотимуть вакциною Pfizer. Уточнюється, що вакцинуватимуть в першу чергу дітей з онкопатологіями, дітей, які за станом здоров'я відносяться до груп ризику і інфікування коронавірусу може нести для неї серйозні загрози, дітей з серйозними хронічними патологіями.

Також раніше зазначалось, що діти, які збираються вчитись за кордоном, можуть отримати вакцину від коронавірусу.

 

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