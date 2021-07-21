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За рекомендацією лікаря.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що з п’ятим етапом вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу можуть отримати підлітки у віці від 12 до 16 років. А саме за рекомендацією лікаря.
Їх колотимуть вакциною Pfizer. Уточнюється, що вакцинуватимуть в першу чергу дітей з онкопатологіями, дітей, які за станом здоров'я відносяться до груп ризику і інфікування коронавірусу може нести для неї серйозні загрози, дітей з серйозними хронічними патологіями.
Також раніше зазначалось, що діти, які збираються вчитись за кордоном, можуть отримати вакцину від коронавірусу.
16:27: ЮНЕСКО неочікувано виключила Ліверпуль зі Списку всесвітньої спадщини
15:58: В Україні 12-річні офіційно можуть отримати антиковідну вакцину Pfizer
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