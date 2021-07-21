В Сомалі впав літак

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 12:54

Він перевозив 45 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що на півдні Сомалі розбився пасажирський літак. На його борту перебувало 45 людей. Інформація про загиблих чи постраждалих наразі відсутня.

За даними іноземних ЗМІ, повітряне судно зазнало аварії при посадці в аеропорту міста Ель-Вак. Видання Goobjoog News повідомило, що літак прямував зі столиці Кенії Найробі.

У Мережі з’явилися фото з місця події, на них видно, що серйозних ушкоджень літак не має.