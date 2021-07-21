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Телеглядачі вважають, що серіал втратив свій колорит.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що шанувальники серіалу «Свати», який випускає студія «Квартал-95», не оцінили перекладений на українську мову телеконтент.
Перша україномовна серія вийшла на каналі 1+1 19 липня. Телеглядачі зауважили, що переклад неякісний і дивитися тепер серіал не цікаво.
«Свати» - це жах, пропала родзинка і колорит, видно, що робилося наспіх», - відзначили прихильники серіалу у Мережі.
Як відомо, в силу вступила норм закону про державну мову.
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12:17: Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову
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