Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 12:17

Телеглядачі вважають, що серіал втратив свій колорит.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що шанувальники серіалу «Свати», який випускає студія «Квартал-95», не оцінили перекладений на українську мову телеконтент.

Перша україномовна серія вийшла на каналі 1+1 19 липня. Телеглядачі зауважили, що переклад неякісний і дивитися тепер серіал не цікаво.

«Свати» - це жах, пропала родзинка і колорит, видно, що робилося наспіх», - відзначили прихильники серіалу у Мережі.

Як відомо, в силу вступила норм закону про державну мову.