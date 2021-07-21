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Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 12:17
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Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову

Телеглядачі вважають, що серіал втратив свій колорит.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, стало відомо, що шанувальники серіалу «Свати», який випускає студія «Квартал-95», не оцінили перекладений на українську мову телеконтент.  

Перша україномовна серія вийшла на каналі 1+1 19 липня. Телеглядачі зауважили, що переклад неякісний і дивитися тепер серіал не цікаво.

«Свати» - це жах, пропала родзинка і колорит, видно, що робилося наспіх», - відзначили прихильники серіалу у Мережі.

Як відомо, в силу вступила норм закону про державну мову. 

 

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