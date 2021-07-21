В Україні знову побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 11:45

За добу хворих побільшало на 655 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 655 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 37 дітей і 18 медиків.

На жаль, 13 пацієнтів померли.

Варто зазначити, що за минулу добу в Україні здійснили близько 45 тисяч тестувань. До слова, за весь період пандемії в Україні виявили 2 245 930 людей з коронавірусною інфекцією.