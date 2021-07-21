В Україні знову побільшало коронавірусних хворих

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За добу хворих побільшало на 655 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 655 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 37 дітей і 18 медиків.
На жаль, 13 пацієнтів померли.
Варто зазначити, що за минулу добу в Україні здійснили близько 45 тисяч тестувань. До слова, за весь період пандемії в Україні виявили 2 245 930 людей з коронавірусною інфекцією.
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12:17: Глядачі «Сватів» не оцінили переклад серіалу на українську мову
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