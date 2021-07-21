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Після аварії на Рівнеазоті у людей виникла паніка

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 11:14
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Після аварії на Рівнеазоті у людей виникла паніка

Владі не вірять, вірять екологам. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 липня, у Рівному на підприємстві Рівнеазот сталася розгерметизація трубопроводу. В результаті стався викид оксидів азоту. Викладачка кафедри хімії у НУВГП Оксана Мисіна зазначила, що можна очікувати кислотні дощі.

«Це оксид азоту чотирьохвалентного. Азотна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів», - заявила вона.

За її словами, кислотні дощі негативно впливають на рослинність. Агрохімік Сергій Адаменко додав в свою чергу, що це дійсно так й обережність збоку людей не завадить. Також він зауважив, поки невідомо, про яку саме концентрацію йдеться.

Рівненська влада, посилаючись на результати досліджень запевняє, що «все чисто» й переживати не варто. Рівненська інтернет-спільнота в свою чергу заявила, що не вірить «мальованим» показникам, адже такого роду авірії вимагають серйозних покарань винних.

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