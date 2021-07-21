В Україні збільшать кількість патрульних екіпажів на дорогах

Аня Мартинюк 21 липня 2021, 10:41

Патрульних екіпажів побільшає на дорогах державного значення.

Новину передає «Преса України».

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевіч повідомив, що в країні побільшає патрульних екіпажів, а саме на ділянках, де часто трапляються ДТП.

«Хочу підкреслити активізацію роботи в напрямку контролю за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. Крім того, потрібно посилити контроль за дотриманням перевізниками, водіями і пасажирами правил карантину людей, в тому числі дотримання ними протиепідемічних заходів», - наголосив він.

За його словами, наразі це актуально, оскільки більше людей відправляються на відпочинок. Олександр Фацевіч уточнив, що патрульних екіпажів побільшає на дорогах державного значення.