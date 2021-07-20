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Після відставки Аваков відправився в Італію

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 14:06
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Після відставки Аваков відправився в Італію

Від представив свіжий пост у соцмережі. 

Новину передає «Преса України». 

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав новий знімок в соцмережі Інстаграм. Так, він представив геолокацію Monti Ernici. Це гірський масив в центральній частині Італії.

«Красиво йде, щоб завтра красиво з’явитися», - написав він.

 
 
 
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A post shared by Arsen Avakov (@arsenik78)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аваков купив віллу в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чирчео в регіоні Лаціо.

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