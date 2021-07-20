Після відставки Аваков відправився в Італію

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Від представив свіжий пост у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав новий знімок в соцмережі Інстаграм. Так, він представив геолокацію Monti Ernici. Це гірський масив в центральній частині Італії.
«Красиво йде, щоб завтра красиво з’явитися», - написав він.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аваков купив віллу в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чирчео в регіоні Лаціо.
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