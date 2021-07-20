Після відставки Аваков відправився в Італію

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 14:06

Від представив свіжий пост у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав новий знімок в соцмережі Інстаграм. Так, він представив геолокацію Monti Ernici. Це гірський масив в центральній частині Італії.

«Красиво йде, щоб завтра красиво з’явитися», - написав він.

View this post on Instagram A post shared by Arsen Avakov (@arsenik78)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аваков купив віллу в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чирчео в регіоні Лаціо.