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З ним пацієнт проживе два місяці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що французька компанія Carmat продала перше штучне серце Aeson. Його вже пересадили пацієнту.
Відомо, що штучне серце пересадять пацієнту в Неаполі. Вартість операції - 150 тисяч євро. Пацієнт зможе жити зі штучним серцем два місяці, після цього йому пересадять справжнє серце.
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