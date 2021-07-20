Україну накриють свіжі дощі

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Завтра, 21-го липня, Україна буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, південь та Волинь ухиляться від сильних злив, граду та шквалів.
«Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів. Навіть на Одещині та Миколаївщині вже почне мінятися повітря у бік свіжішого. Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси», - додала вона.
У Києві дощитиме, можливий град, температура повітря становитиме до +20 градусів.
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