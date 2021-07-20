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Україну накриють свіжі дощі

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 13:17
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Україну накриють свіжі дощі

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко. 

Новину передає «Преса України». 

Завтра, 21-го липня, Україна буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, південь та Волинь ухиляться від сильних злив, граду та шквалів.

«Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів. Навіть на Одещині та Миколаївщині вже почне мінятися повітря у бік свіжішого. Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси», - додала вона.

У Києві дощитиме, можливий град, температура повітря становитиме до +20 градусів.

 

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