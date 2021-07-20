Поклонська висловила готовність працювати прокурором у Криму

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 12:45

На «рідній» посаді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що зрадниця України, колишній генпрокурор Криму Наталія Поклонська заявила про бажання знову попрацювати на анексованому півострові на цій же посаді.

Так, заступниця голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Наталія Поклонська заявила, що після відходу з парламенту попрацювала би кримським прокурором.

«Сто відсотків я не буду міністром в "Республіці Крим". Тому що вчора мені напророкували, призначали туди на посаду "міністра екології"- це все неправда, це все плітки, чутки. На цій посаді я не буду. Якщо пофантазувати і уявити собі, ким би я могла працювати в Криму, то я для себе бачу - це моя рідна посада, "прокурор Криму"», - заявила Поклонська.

Вона наголосила, що рішення ще не прийнято.