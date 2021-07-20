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У Польщі зростає кількість заробітчан з України

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 12:14
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У Польщі зростає кількість заробітчан з України

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Новину передає «Преса України». 

Посол України в Польщі Андрій Дещиця виступив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси". Так, він зауважив, що з 2014 року кількість українських заробітчан в Польщі зросла в два-три рази. 

Наразі в Польщі трудяться близько 1,5 мільйона українців. 

«Яка ситуація зараз в Польщі. Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити в порівнянні з 2014 роком, то це приблизно в 2-3 рази. Зараз мова йде приблизно про 1,5 млн українців, які працюють в Польщі», - заявив він.

Андрій Дещиця зауважив, що близько 600 тисяч українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування.

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