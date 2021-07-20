У Польщі зростає кількість заробітчан з України

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Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Новину передає «Преса України».
Посол України в Польщі Андрій Дещиця виступив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси". Так, він зауважив, що з 2014 року кількість українських заробітчан в Польщі зросла в два-три рази.
Наразі в Польщі трудяться близько 1,5 мільйона українців.
«Яка ситуація зараз в Польщі. Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити в порівнянні з 2014 роком, то це приблизно в 2-3 рази. Зараз мова йде приблизно про 1,5 млн українців, які працюють в Польщі», - заявив він.
Андрій Дещиця зауважив, що близько 600 тисяч українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування.
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