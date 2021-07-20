В Україні стартував п'ятий етап вакцинації

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Вразливим групам все ще надається перевага.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, у прес-службі МОЗ повідомили про початок п'ятого етапу вакцинації від коронавірусу. Це означає, що щеплення може зробити кожен бажаючий. А саме з 21 липня.
Нагадаємо, вакцинацію проходять особи старше 18 років. Разом з тим пріоритет надається вразливим групам населення. Це люди віком 60 років і люди із супутніми захворюваннями, медики, педагоги, соціальні працівники та військові.
«Міністерство охорони здоров'я оголошує про відкриття 5 етапу вакцинації від Covid-19. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби», - заявив міністр Віктор Ляшко.
Записатися на вакцинацію можна онлайн або ж стати в живу чергу в пункті щеплень.
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