Преимущества и характеристики ПЭТ бутылок

zmxn 20 липня 2021, 10:24

Пластиковая тара, несмотря на свою распространенность и экологичность, считается новым типом упаковки. Благодаря отличными технико-эксплуатационным показателям и преимуществам она быстро покорила современный рынок. За счет универсальности, легкости в производстве, возможности воплощения разнообразных дизайнерских задумок, ПЭТ упаковка прочно вошла в обиход потребителя. Особенно востребованными становятся пластиковые бутыли, ведра и крышки с отрывным кольцом. С ассортиментом данной продукции можно познакомиться по ссылке: https://petruzalek.ua/upakovochnye-materialy/vedra-i-butylki/.

Главные достоинства ПЭТ упаковки

В роли сырья для ПЭТ упаковки применяется полиэтилентерефталат. Впервые он был получен английскими специалистами в 40-х годах прошлого века. Первый ПЭТ имел вид текстильных волокон, которые превратились в известную всем потребителям упаковку только спустя 20 лет после открытия. А стандартная пластиковая бутылка возникла в 70-х годах. Сегодня ПЭТ упаковка является активно развивающейся и успешной отраслью промышленности.

Стабильная востребованность ее объясняется рядом многочисленных достоинств:

доступная стоимость, цена на ПЭТ упаковку на порядок ниже тары из стекла или металла;

облегченный вес, например, стандартная ПЭТ бутылка имеет вес около 30 г, тогда как вариант из другого материала того же объема весит порядка 300-400 г;

универсальность и возможность производить тару любого объема и дизайна, включая и разнообразные цветовые вариации;

привлекательный внешний вид, ПЭТ – это полностью прозрачный, чистый материал, что придает упаковке притягательность, это особенно актуально для розлива напитков;

экологичность и полная безопасность для здоровья.

Современная ПЭТ упаковка благодаря прекрасному инновационному потенциалу и идеальным возможностями в плане дизайнерских решений – это чрезвычайно востребованный и популярный продукт. Эксперты отдают ей пальму первенства и выводят на лидирующее место среди упаковочных материалов.

Основные характеристики ПЭТ бутылок

Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер, который отличается высокими показателями прозрачности, качества, прочности и пластичности. Материал обладает прекрасной устойчивостью к различным химическим агрессивным средам, что обеспечивает высокую надежность и безопасность упаковки. ПЭТ очень хорошо поддается любому варианту обработке, включая пиление, фрезерование и сверление. Все свои природные характеристик материал сохраняет даже в экстремальных температурных условиях: -40...+75⁰С.

Методика переработки ПЭТ тары

Огромным преимущество ПЭТ упаковки в сравнении с другими видами тары, становится возможность ее вторичной утилизации. Несмотря на то, что ПЭТ относится к экологически чистой продукции, при ее сжигании выделяются токсичные канцерогены. Поэтому лучшим выходом для нее становится вторичная переработка.

В странах Европы такие процессы уже давно приняты на государственный контроль:

Швеция ежегодно перерабатывает объем в почти 90-95% ПЭТ упаковок;

Германия пускает на переработку порядка 85%;

в Англии этот показатель ниже и варьируется в пределах 70%.

У нас же переработка ПЭТ упаковки еще находится в стадии развития, но имеет отличные перспективы для инвестиций. Сама процедуры вторичной переработки заключается в двух этапах: дроблении (механическая обработка) и утилизации (под влиянием химической среды происходит распад составных частей). Каждый компонент проходит последующую стадию полной очистки, а процедура грануляции является финальным этапом переработки.

Полученный гранулят отправляется в дальнейшее производство. Его качество заметно ниже, поэтому в основном он идет в различные виды промышленности. Например, его используют для производства европоддонов, сырья для текстильной промышленности, абразивных кругов, ваты, черепицы. Востребован гранулят и в автомобильной сфере, где он идет на создание бамперов, панелей и моторных крышек.