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В Україні 75 населених пункта залишилися без світла

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 10:13
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В Україні 75 населених пункта залишилися без світла

Працівники обленерго уже вирішують проблеми. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що  в Україні без електроенергії залишилися 75 населених пунктів в чотирьох областях. А саме через негоду.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області 38 населених пунктів без світла.  

«За Станом на 07:00 20 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у 4 областях (Київська - 38, Сумська - 27 Чернігівська - 6 і Житомирська - 4)», - відзначили рятувальники.

Наразі співробітники обленерго працюють над відновленням електропостачання.

 

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