В Україні 75 населених пункта залишилися без світла

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Працівники обленерго уже вирішують проблеми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що в Україні без електроенергії залишилися 75 населених пунктів в чотирьох областях. А саме через негоду.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області 38 населених пунктів без світла.
«За Станом на 07:00 20 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у 4 областях (Київська - 38, Сумська - 27 Чернігівська - 6 і Житомирська - 4)», - відзначили рятувальники.
Наразі співробітники обленерго працюють над відновленням електропостачання.
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