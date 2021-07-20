В Україні 75 населених пункта залишилися без світла

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 10:13

Працівники обленерго уже вирішують проблеми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що в Україні без електроенергії залишилися 75 населених пунктів в чотирьох областях. А саме через негоду.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області 38 населених пунктів без світла.

«За Станом на 07:00 20 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у 4 областях (Київська - 38, Сумська - 27 Чернігівська - 6 і Житомирська - 4)», - відзначили рятувальники.

Наразі співробітники обленерго працюють над відновленням електропостачання.