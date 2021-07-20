У Мінфіні спростували заяву про підвищення мінімалки до 7 700 грн

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 09:39

Найближчі роки українці таких грошей не побачать.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, у прес-службі Міністерства фінансів спростували заяву про начебто підвищення мінімальної зарплати в країні до 7 700 грн. А саме у 2022 році. Раніше відповідну заяву робив очільник міністерства Сергій Марченко.

«У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, заяву про підняття мінімалки міністр Марченко робив в інтерв'ю "24 каналу".