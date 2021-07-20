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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, у прес-службі Міністерства фінансів спростували заяву про начебто підвищення мінімальної зарплати в країні до 7 700 грн. А саме у 2022 році. Раніше відповідну заяву робив очільник міністерства Сергій Марченко.
«У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, заяву про підняття мінімалки міністр Марченко робив в інтерв'ю "24 каналу".
09:39: У Мінфіні спростували заяву про підвищення мінімалки до 7 700 грн
09:05: Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
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