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Президент побажав усім добра та благополуччя.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам. Слова вітання з’явилися на офіційному сайті глави держави.
«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму - свята, традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. У ці святкові дні проявляються кращі людські якості - взаємоповага, любов, співчуття і допомогу тим, хто потребує підтримки та уваги. Бажаю всім мусульманам добра і благополуччя. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі», - йдеться в заяві.
До слова, точна дата Курбан-Байраму може різнитися в різних країнах.
09:39: У Мінфіні спростували заяву про підвищення мінімалки до 7 700 грн
09:05: Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
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