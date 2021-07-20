Аня Мартинюк 20 липня 2021, 09:05

Президент побажав усім добра та благополуччя.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам. Слова вітання з’явилися на офіційному сайті глави держави.

«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму - свята, традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. У ці святкові дні проявляються кращі людські якості - взаємоповага, любов, співчуття і допомогу тим, хто потребує підтримки та уваги. Бажаю всім мусульманам добра і благополуччя. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі», - йдеться в заяві.

До слова, точна дата Курбан-Байраму може різнитися в різних країнах.