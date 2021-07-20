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В Україні майже 600 нових ковідних заражених

Аня Мартинюк 20 липня 2021, 08:32
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В Україні майже 600 нових ковідних заражених

Тим часом у світі кількість випадків захворювання наблизилась до 191 мільйона. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 19 липня було виявлено 598 осіб з коронавірусною інфекцією. За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків. Нагадаємо, з початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 52 756 пацієнтів.

«Одужали за останню добу 540 осіб (з початку епідемії - 2 181 925 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 23 дитини і 13 медпрацівників», - йдеться в повідомленні. 

Найбільша кількість випадків зараження фіксувалась в Донецькій області - 48 осіб, Одеській області – 35 осіб, Сумській області – 35 осіб, Луганській області - 35. У Києві 228 нових випадків зараження.

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