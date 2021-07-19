Авто из Америки или Европы: что лучше?

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В Украине купить машину из автосалона могут позволить себе немногие. А кто может, делают это обычно в кредит или лизинг. На вторичном рынке ситуация не лучше. Те машины, которые еще на ходу и более-менее соответствуют требованиям, стоят дешевле, но все равно дороже, чем аналогичные авто из США или Европы с меньшим пробегом.
Практичные украинцы давно убедились в том, что покупать машину за границей с оформлением в Украине выгоднее. А некоторые даже успели сделать из перегона и перепродажи прибыльный бизнес.
Этот вопрос мы обсудили с экспертами PLC Group, которые много лет помогают украинцам покупать машины из США и Европы. Нам было важно понять, какие именно машины лучше пригонять из Америки, отличаются ли они от европейских, чем и насколько это выгоднее.
Еще 10-15 лет назад считалось особой удачей найти на рынке Германии, например, старенький Форд за 2-3 тысячи евро. Постепенно все так привыкли, что в Германии можно покупать недорогие иномарки, что перестали искать альтернативы.
С новыми законами о растаможке покупать машины на вторичном рынке ЕС стало совсем невыгодно. Стоимость растаможки напрямую зависит от возраста автомобиля. Чем старше машина, тем дороже. Возрастные авто старше 15 лет в Украину провести нельзя.
Стараясь сэкономить, украинцы ищут машины не старше 5-7 лет с небольшим пробегом. И здесь происходит самое интересное. Пробегом (речь идет о достоверных данных) авто из Европы или США кардинально отличаются друг от друга.
Дело в том, что немцы, машины которых покупают чаще других, много ездят. И даже на относительно новом авто пробег может быть не менее 400 000 км. Добавим, что европейцы крайне редко продают беспроблемное авто. От машины спешат избавиться только после очевидных сбоев в работе. Немцы уверены, что выгоднее купить новую, чем вкладывать деньги в ремонт.
Вот и выходит, что украинцы покупают “молодые” машины 5-7 лет, но с таким “багажом”, что уже после первых 50 000 км по украинским дорогам им требуется капитальный ремонт.
Если говорить о внешних отличиях, то машины из США от произведенных в ЕС отличаются:
Цветом поворотников и габаритов. Американские поворотники красного цвета, а габариты — желтого. При этом часто находятся они рядом или последние — в бампере. Этот момент нужно знать, чтобы после пригона авто в Украину и прохождения сертификации изменить поворотники под украинское законодательство. Кстати, в компании PLC Group с этим помогают, как и с получением документов на авто.
Американской системой измерения на спидометре и одометре. Единица измерения расстояния — мили, температура измеряется по Фаренгейту. Решением проблемы станет перепрошивка. Занимает она 2-3 часа.
Многие европейские машины все еще работают на “механике”, тогда как в Штатах 90% даже бюджетных авто — с автоматической коробкой передач.
Добавим, что заокеанский транспорт укомплектован современным и дорогим оборудованием, электроникой. Это другой, прогрессивный уровень. Машины из США как минимум на шаг впереди машин из ЕС.
Мы уже отметили, что авто из Штатов обошли европейские по оснащению и комфорту. Но это еще не все. И история с пробегом тут совсем другая, правдивая. В этом ответ на вопрос, почему и какое авто лучшие из США или Европы для украинцев.
Изменение показаний спидометра в ЕС давно стало нормой. В Германии за это штрафуют, поэтому “дельцы” решают задачу на территории лояльной Польши, причем открыто. Поляки уменьшают показания спидометра, называя это “коррекцией”. Данные меняют не только на приборной доске, но и в самой электронике настолько искусно, что настоящий пробег авто определить невозможно.
Чтобы сделать историю авто правдоподобной, вместе с пробегом меняют внешние признаки износа: обивку сидений, боковые ручки, восстанавливают руль, но так, чтобы они не выглядели слишком новыми.
А теперь главное — документы. “Серые” перекупщики заменяют настоящие сервисные книги поддельными с фейковыми цифрами и информацией, опять же, усердно состаренными.
С американскими автомобилями ничего подобного не происходит. Сведения о пробеге попадают в единую электронную систему CARFAX. Там же хранятся данные:
об авариях;
количестве владельцев;
техобслуживании.
Самые популярные сейчас в Штатах машины: Tesla S, Infiniti QX60, Lexus RX350 и особенно востребованный у украинцев типичный американец Jeep Wrangler из США. Машины покупают со страховых аукционов и доставляют по странам мира. Например, ОАЭ покупают надежные Toyota Corolla для такси только в Штатах.
Подытоживая, еще раз выделим преимущества американских авто перед европейскими:
настоящие данные о пробеге, владельцах, техосмотре и ДТП;
доступные цены на машины со страхового аукциона;
электроника и оборудование последнего поколения;
автоматическая коробка передач даже в самых дешевых моделях;
выбор премиум-марок американского производства.
И как бонус к уже сказанному — услуги проверенных посредников, например, компании PLC Group с опытом перегона и подготовки документов после доставки машины в Украину по приятной цене.
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
09:10: Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу
08:30: 182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику
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