Авто из Америки или Европы: что лучше?

zmxn 18 липня 2021, 06:15

В Украине купить машину из автосалона могут позволить себе немногие. А кто может, делают это обычно в кредит или лизинг. На вторичном рынке ситуация не лучше. Те машины, которые еще на ходу и более-менее соответствуют требованиям, стоят дешевле, но все равно дороже, чем аналогичные авто из США или Европы с меньшим пробегом.

Практичные украинцы давно убедились в том, что покупать машину за границей с оформлением в Украине выгоднее. А некоторые даже успели сделать из перегона и перепродажи прибыльный бизнес.

Этот вопрос мы обсудили с экспертами PLC Group, которые много лет помогают украинцам покупать машины из США и Европы. Нам было важно понять, какие именно машины лучше пригонять из Америки, отличаются ли они от европейских, чем и насколько это выгоднее.

Почему “евробляхи” постепенно уходят в прошлое?

Еще 10-15 лет назад считалось особой удачей найти на рынке Германии, например, старенький Форд за 2-3 тысячи евро. Постепенно все так привыкли, что в Германии можно покупать недорогие иномарки, что перестали искать альтернативы.

С новыми законами о растаможке покупать машины на вторичном рынке ЕС стало совсем невыгодно. Стоимость растаможки напрямую зависит от возраста автомобиля. Чем старше машина, тем дороже. Возрастные авто старше 15 лет в Украину провести нельзя.

Стараясь сэкономить, украинцы ищут машины не старше 5-7 лет с небольшим пробегом. И здесь происходит самое интересное. Пробегом (речь идет о достоверных данных) авто из Европы или США кардинально отличаются друг от друга.

Дело в том, что немцы, машины которых покупают чаще других, много ездят. И даже на относительно новом авто пробег может быть не менее 400 000 км. Добавим, что европейцы крайне редко продают беспроблемное авто. От машины спешат избавиться только после очевидных сбоев в работе. Немцы уверены, что выгоднее купить новую, чем вкладывать деньги в ремонт.

Вот и выходит, что украинцы покупают “молодые” машины 5-7 лет, но с таким “багажом”, что уже после первых 50 000 км по украинским дорогам им требуется капитальный ремонт.

А что американские авто?

Если говорить о внешних отличиях, то машины из США от произведенных в ЕС отличаются:

Цветом поворотников и габаритов. Американские поворотники красного цвета, а габариты — желтого. При этом часто находятся они рядом или последние — в бампере. Этот момент нужно знать, чтобы после пригона авто в Украину и прохождения сертификации изменить поворотники под украинское законодательство. Кстати, в компании PLC Group с этим помогают, как и с получением документов на авто. Американской системой измерения на спидометре и одометре. Единица измерения расстояния — мили, температура измеряется по Фаренгейту. Решением проблемы станет перепрошивка. Занимает она 2-3 часа. Многие европейские машины все еще работают на “механике”, тогда как в Штатах 90% даже бюджетных авто — с автоматической коробкой передач.

Добавим, что заокеанский транспорт укомплектован современным и дорогим оборудованием, электроникой. Это другой, прогрессивный уровень. Машины из США как минимум на шаг впереди машин из ЕС.

Преимущества американских машин

Мы уже отметили, что авто из Штатов обошли европейские по оснащению и комфорту. Но это еще не все. И история с пробегом тут совсем другая, правдивая. В этом ответ на вопрос, почему и какое авто лучшие из США или Европы для украинцев.

Изменение показаний спидометра в ЕС давно стало нормой. В Германии за это штрафуют, поэтому “дельцы” решают задачу на территории лояльной Польши, причем открыто. Поляки уменьшают показания спидометра, называя это “коррекцией”. Данные меняют не только на приборной доске, но и в самой электронике настолько искусно, что настоящий пробег авто определить невозможно.

Чтобы сделать историю авто правдоподобной, вместе с пробегом меняют внешние признаки износа: обивку сидений, боковые ручки, восстанавливают руль, но так, чтобы они не выглядели слишком новыми.

А теперь главное — документы. “Серые” перекупщики заменяют настоящие сервисные книги поддельными с фейковыми цифрами и информацией, опять же, усердно состаренными.

С американскими автомобилями ничего подобного не происходит. Сведения о пробеге попадают в единую электронную систему CARFAX. Там же хранятся данные:

об авариях;

количестве владельцев;

техобслуживании.

Самые популярные сейчас в Штатах машины: Tesla S, Infiniti QX60, Lexus RX350 и особенно востребованный у украинцев типичный американец Jeep Wrangler из США. Машины покупают со страховых аукционов и доставляют по странам мира. Например, ОАЭ покупают надежные Toyota Corolla для такси только в Штатах.

Подытоживая, еще раз выделим преимущества американских авто перед европейскими:

настоящие данные о пробеге, владельцах, техосмотре и ДТП;

доступные цены на машины со страхового аукциона;

электроника и оборудование последнего поколения;

автоматическая коробка передач даже в самых дешевых моделях;

выбор премиум-марок американского производства.

И как бонус к уже сказанному — услуги проверенных посредников, например, компании PLC Group с опытом перегона и подготовки документов после доставки машины в Украину по приятной цене.