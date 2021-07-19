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Свіжий прогноз погоди представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що спека відступає. 20-го липня у західних, північних та частині центральних областей України стане свіжіше, стовпчики термометрів покажуть +22+29 градусів.
«У Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27+31 градусів, на Дніпропетровщині +29+33 градуси. Строкато. У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30+35 градусів», - зазначила вона.
Опади у вигляді дощу ймовірні на Заході та Півночі України, а також на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Центрі.
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
09:10: Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу
08:30: 182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику
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