Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
  • На Харківщині зіпсували тисячі доз вакцин Pfizer
  • В Україні ростуть темпи вакцинації проти ковіду

В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 14:01
Версія для друку
В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі

Свіжий прогноз погоди представила Наталка Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що спека відступає. 20-го липня у західних, північних та частині центральних областей України стане свіжіше, стовпчики термометрів покажуть +22+29 градусів.

«У Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27+31 градусів, на Дніпропетровщині +29+33 градуси. Строкато. У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30+35 градусів», - зазначила вона.

Опади у вигляді дощу ймовірні на Заході та Півночі України, а також на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Центрі.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції