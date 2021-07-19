В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 14:01

Свіжий прогноз погоди представила Наталка Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що спека відступає. 20-го липня у західних, північних та частині центральних областей України стане свіжіше, стовпчики термометрів покажуть +22+29 градусів.

«У Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27+31 градусів, на Дніпропетровщині +29+33 градуси. Строкато. У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30+35 градусів», - зазначила вона.

Опади у вигляді дощу ймовірні на Заході та Півночі України, а також на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Центрі.