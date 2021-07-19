Володимир Великий: Меру Києва присвятили картину

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З нагоди дня народження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину.
«У День п'ятдесятиріччя мера Кличко виставляю на продаж нову картину. Всю ніч не спала заради ювіляра. Олія, полотно. Розмір 110х90. Назва «Володимир Великий», - зазначила журналістка.
Продати її вона хоче на інтернет-аукціоні зі стартовою ціною 900 доларів. Авторка додала, що картина заряджена на високі амбіції і добротне будівництво.
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
09:10: Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу
08:30: 182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику
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