Володимир Великий: Меру Києва присвятили картину

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 13:27

З нагоди дня народження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину.

«У День п'ятдесятиріччя мера Кличко виставляю на продаж нову картину. Всю ніч не спала заради ювіляра. Олія, полотно. Розмір 110х90. Назва «Володимир Великий», - зазначила журналістка.

Продати її вона хоче на інтернет-аукціоні зі стартовою ціною 900 доларів. Авторка додала, що картина заряджена на високі амбіції і добротне будівництво.