В Україні бензин подорожчав майже на 20%

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Всього за півроку.
Новину передає «Преса України».
За даними Держслужби статистики, за перші шість місяців року в Україні зросли ціни на бензин. А саме майже на 20%.
В порівнянні з груднем минулого року в червні бензин марки А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин марки А-95 подорожчав на 17,3% до 29,3 грн за літр, дизельне паливо - на 14,8 % до 27,6 гривень за літр.
Значно зросла ціна й на автогаз, на 23,8% до 15,7 гривень за літр.
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
09:40: Bloomberg назвав три головні причини смертності американців
09:10: Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу
08:30: 182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику
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