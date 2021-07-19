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В Україні бензин подорожчав майже на 20%

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 13:13
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В Україні бензин подорожчав майже на 20%

Всього за півроку.

Новину передає «Преса України».

За даними Держслужби статистики, за перші шість місяців року в Україні зросли ціни на бензин. А саме майже на 20%. 

В порівнянні з груднем минулого року в червні бензин марки А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин марки А-95 подорожчав на 17,3% до 29,3 грн за літр, дизельне паливо - на 14,8 % до 27,6 гривень за літр.

Значно зросла ціна й на автогаз, на 23,8% до 15,7 гривень за літр.

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