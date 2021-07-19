Шторы в умном доме - в чем комфорт и удобство?

zmxn 18 липня 2021, 02:19

Управление шторами в умном доме

За уют и комфорт в доме отвечает не только обустройство интерьера, но и уровень освещения. Крайне важно распределять жилищные зоны в доме под количество дневного света. В зависимости от перехода солнца в течение дня уровень освещения в комнатах меняется. Чтобы балансировать на уровне дневного освещения, возникает необходимость использовать шторы. Их положение в течение дня меняется в соответствии с наличием или отсутствием палящего солнца на небосводе. С целью повышения уровня комфорта разработаны автоматизированные модели штор для системы “Умный дом”.

Особенности управления “умными шторами”

Востребованной системой беспроводного управления солнцезащитными установками является установка электрокарниза с бесшумным моторным приводом. При его монтаже можно самостоятельно подобрать для себя оптимальную длину карниза.

Livolo представляет широкий ассортимент смарт продукции. ZigBee устройства отличаются дистанционным подходом к настройкам электротехники в доме. Таким образом, обеспечивается бесперебойное беспроводное управление шторами и жалюзи. Возможность контролировать количество дневного света посредством выбора конкретного положения штор - основное средство контроля наличия качественного освещения, приятного для конкретного человека.

К преимуществам карниза с электроприводом относят:

быструю синхронизацию с системой “Умный дом”;

возможность беспроводного управления с помощью специального пульта хорошей дальности воздействия;

выработку низкого уровня вибраций.

Модельный ряд “умных штор”

“Умные шторы” в компании Livolo представлены моделями трех видов:

жалюзи;

рулонные шторы;

давно привычные текстильные изделия.

Современные тенденции провоцируют рост спроса и предложений в автоматизации домашнего управления. На первый взгляд, текстильные гардины являются пережитком прошлого. На практике же в домашних хозяйствах внедряются передовые технологии в поддержке должного уровня и качества естественного освещения. Кроме того, их внешний вид формирует чувство уюта и комфорта в жилье.

Рулонные (французские) шторы на ряду с жалюзи являются трендовым товаром, благодаря своей практичности и лаконичности. В зависимости от светового дня и предпочтений владельца жилища, устанавливаются шторы определенного оттенка и плотности. Электропривод позволяет регулировать положение смарт изделий.

Устройство автоматизированной системы

Автоматизация системы управления шторами включает ряд устройств для защиты жилья от солнца:

рольставен;

штор;

жалюзи.

Кроме того, к данной системе относятся закрывающие приспособления в виде гаражных ворот, которые в контролируемом режиме открывают и закрывают гараж. Отличительным свойством указанных устройств является возможность использовать комфортные положения приборов из системы управления в удаленном режиме посредством срабатывания контролируемых датчиков ZigBee. Контроль осуществляется через координатор. Он передает сигнал на электропривод через wifi.

Автоматизированная система солнечной защиты выполняет ряд функций: