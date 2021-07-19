Шторы в умном доме - в чем комфорт и удобство?

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За уют и комфорт в доме отвечает не только обустройство интерьера, но и уровень освещения. Крайне важно распределять жилищные зоны в доме под количество дневного света. В зависимости от перехода солнца в течение дня уровень освещения в комнатах меняется. Чтобы балансировать на уровне дневного освещения, возникает необходимость использовать шторы. Их положение в течение дня меняется в соответствии с наличием или отсутствием палящего солнца на небосводе. С целью повышения уровня комфорта разработаны автоматизированные модели штор для системы “Умный дом”.
Востребованной системой беспроводного управления солнцезащитными установками является установка электрокарниза с бесшумным моторным приводом. При его монтаже можно самостоятельно подобрать для себя оптимальную длину карниза.
Livolo представляет широкий ассортимент смарт продукции. ZigBee устройства отличаются дистанционным подходом к настройкам электротехники в доме. Таким образом, обеспечивается бесперебойное беспроводное управление шторами и жалюзи. Возможность контролировать количество дневного света посредством выбора конкретного положения штор - основное средство контроля наличия качественного освещения, приятного для конкретного человека.
К преимуществам карниза с электроприводом относят:
“Умные шторы” в компании Livolo представлены моделями трех видов:
Современные тенденции провоцируют рост спроса и предложений в автоматизации домашнего управления. На первый взгляд, текстильные гардины являются пережитком прошлого. На практике же в домашних хозяйствах внедряются передовые технологии в поддержке должного уровня и качества естественного освещения. Кроме того, их внешний вид формирует чувство уюта и комфорта в жилье.
Рулонные (французские) шторы на ряду с жалюзи являются трендовым товаром, благодаря своей практичности и лаконичности. В зависимости от светового дня и предпочтений владельца жилища, устанавливаются шторы определенного оттенка и плотности. Электропривод позволяет регулировать положение смарт изделий.
Автоматизация системы управления шторами включает ряд устройств для защиты жилья от солнца:
Кроме того, к данной системе относятся закрывающие приспособления в виде гаражных ворот, которые в контролируемом режиме открывают и закрывают гараж. Отличительным свойством указанных устройств является возможность использовать комфортные положения приборов из системы управления в удаленном режиме посредством срабатывания контролируемых датчиков ZigBee. Контроль осуществляется через координатор. Он передает сигнал на электропривод через wifi.
Автоматизированная система солнечной защиты выполняет ряд функций:
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