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Шторы в умном доме - в чем комфорт и удобство?

zmxn 18 липня 2021, 02:19
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Шторы в умном доме - в чем комфорт и удобство?

Управление шторами в умном доме

За уют и комфорт в доме отвечает не только обустройство интерьера, но и уровень освещения. Крайне важно распределять жилищные зоны в доме под количество дневного света. В зависимости от перехода солнца в течение дня уровень освещения в комнатах меняется. Чтобы балансировать на уровне дневного освещения, возникает необходимость использовать шторы. Их положение в течение дня меняется в соответствии с наличием или отсутствием палящего солнца на небосводе. С целью повышения уровня комфорта разработаны автоматизированные модели штор для системы “Умный дом”. 

Особенности управления “умными шторами”

Востребованной системой беспроводного управления солнцезащитными установками является установка электрокарниза с бесшумным моторным приводом. При его монтаже можно самостоятельно подобрать для себя оптимальную длину карниза. 

Livolo представляет широкий ассортимент смарт продукции. ZigBee устройства отличаются дистанционным подходом к настройкам электротехники в доме. Таким образом, обеспечивается бесперебойное беспроводное управление шторами и жалюзи. Возможность контролировать количество дневного света посредством выбора конкретного положения штор - основное средство контроля наличия качественного освещения, приятного для конкретного человека. 

К преимуществам карниза с электроприводом относят: 

  • быструю синхронизацию с системой “Умный дом”;
  • возможность беспроводного управления с помощью специального пульта хорошей дальности воздействия;
  • выработку низкого уровня вибраций.

Модельный ряд “умных штор”

“Умные шторы” в компании Livolo представлены моделями трех видов: 

  • жалюзи;
  • рулонные шторы;
  • давно привычные текстильные изделия. 

Современные тенденции провоцируют рост спроса и предложений в автоматизации домашнего управления. На первый взгляд, текстильные гардины являются пережитком прошлого. На практике же в домашних хозяйствах внедряются передовые технологии в поддержке должного уровня и качества естественного освещения. Кроме того, их внешний вид формирует чувство уюта и комфорта в жилье. 

Рулонные (французские) шторы на ряду с жалюзи являются трендовым товаром, благодаря своей практичности и лаконичности. В зависимости от светового дня и предпочтений владельца жилища, устанавливаются шторы определенного оттенка и плотности. Электропривод позволяет регулировать положение смарт изделий. 

Устройство автоматизированной системы

Автоматизация системы управления шторами включает ряд устройств для защиты жилья от солнца: 

  • рольставен;
  • штор;
  • жалюзи.

Кроме того, к данной системе относятся закрывающие приспособления в виде гаражных ворот, которые в контролируемом режиме открывают и закрывают гараж. Отличительным свойством указанных устройств является возможность использовать комфортные положения приборов из системы управления в удаленном режиме посредством срабатывания контролируемых датчиков ZigBee. Контроль осуществляется через координатор. Он передает сигнал на электропривод через wifi. 

Автоматизированная система солнечной защиты выполняет ряд функций: 

  • управление положением приспособлений в зависимости от погодных условий. Кроме того при включении искусственного света с ними можно не переживать о своем внешнем виде в глазах любопытных соседей;
  • наличие метеорологических датчиков способствует автоматическому закрыванию рольставен перед надвигающимся изменением погодных условий в худшую сторону;
  • безопасность в виде имитации наличия хозяев в жилье.
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