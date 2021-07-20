Кардиган - Как выбрать и как носить

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Кто не любит хороший кардиган? Сделать свой собственный с помощью инструкции в интернете не каждый может. Лучше заказать готовый кардиган. Женские кардиганы – это всегда актуально, красиво и удобно. Ведь кардиган – это простой, но красивый способ уберечься от холода.
Свитер-кардиган — один из тех предметов гардероба, который должна быть у каждой женщины. В некоторых случаях шкаф в основном состоит из кардиганов. Они бывают разных форм и размеров, принтов и цветов, поэтому все могут найти идеальный кардиган, который подходит конкретной фигуре.
Кардиганы более гибкие, чем обычный свитер, поэтому их можно с множеством образов. Кардиган идеально подойдет для смелого наряда или для многослойного сочетания, также можно создать непринужденный классный образ. Некоторые кардиганы лучше подходят для определенных типов телосложения.
Также при выборе важно подумать о времени года. Для лета и весны подойдет что-то легкое, для осени и зимы – более объемное.
Кардиган, получивший свое название от валлийского топонима Ceredigion, представляет собой разновидность трикотажной одежды (свитера) с открытой передней частью, обычно с пуговицами. Их можно носить разными способами: свободно, без пуговиц и молний, застёгнутые на пуговицы.
Несмотря на разнообразие стилей, бывает сложно понять, с чем носить кардиган. Толстые кардиганы можно носить по-разному, в зависимости от желаемого образа. Удлиненный кардиган отлично подойдет для непринужденного или повседневного образа. Кардиган крупной вязки можно носить с парой темных джинсов, круглым вырезом или футболкой. Сочетание кардигана с простой футболкой мгновенно придаст молодости и современность. Кардиган с приталенной рубашкой добавит изысканности.
09:39: У Мінфіні спростували заяву про підвищення мінімалки до 7 700 грн
09:05: Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
14:01: В Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі
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