Британський комік закликав судити Цукерберга

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За політику Facebook.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, стало відомо, відомий британський комік Саша Барон Коен підтримав американського президента Джо Байдена, який заявив, що Facebook вбиває людей дезінформацією про коронавірус.
Так, актор закликав владу США притягти до відповідальності очільника Facebook Марка Цукерберга.
«Президент має рацію - Facebook вбиває людей. Керівників компаній ув'язнювали за менше. Але за законами США керівники соціальних мереж мають майже повну недоторканість, і це безумство. Змініть закон. Залучіть Марка Цукерберга і Facebook до відповідальності за смерті, які вони несуть», - написав він у соцмережах.
Нагадаємо, Джо Байден звинуватив Facebook у відсутності реакції на поширення дезінформації з приводу коронавірусу.
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