Bloomberg назвав три головні причини смертності американців

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 09:40

Коронавірус встиг побувати на першому місці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що є головною причиною смерті американців. За даними видання Bloomberg, коронавірус потрапив у трійку головних причин смертності американців. Однак головними причинами є серцево-судинні та онкологічні захворювання.

Агентство Bloomberg уточнило, що у США від коронавірусу помирають більше людей, ніж від вогнепальної зброї, грипу та ДТП разом узятих.

Також зазначається, що у січні 2021 року коронавірус випередив навіть серцево-судинні та онкологічні захворювання. Проте завдяки вакцинації показник скоригувався до попереднього.