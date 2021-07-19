Bloomberg назвав три головні причини смертності американців

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Коронавірус встиг побувати на першому місці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що є головною причиною смерті американців. За даними видання Bloomberg, коронавірус потрапив у трійку головних причин смертності американців. Однак головними причинами є серцево-судинні та онкологічні захворювання.
Агентство Bloomberg уточнило, що у США від коронавірусу помирають більше людей, ніж від вогнепальної зброї, грипу та ДТП разом узятих.
Також зазначається, що у січні 2021 року коронавірус випередив навіть серцево-судинні та онкологічні захворювання. Проте завдяки вакцинації показник скоригувався до попереднього.
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