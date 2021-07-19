Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 09:10

Він наполягає на масовій вакцинації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає вакцинацію пріоритетною в ситуації, що склалася. Так, він вірить, що до кінця літа штам коронавірусу Дельта витіснить інші варіанти інфекції.

«Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 мільйонів гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря», - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 5 людей.