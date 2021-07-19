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Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 09:10
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Ляшко заявив, що Дельта витіснить усі штами коронавірусу

Він наполягає на масовій вакцинації. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає вакцинацію пріоритетною в ситуації, що склалася. Так, він вірить, що до кінця літа штам коронавірусу Дельта витіснить інші варіанти інфекції.

«Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 мільйонів гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря», - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 5 людей.

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