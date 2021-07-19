182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 19 липня 2021, 08:30

У вихідні зазвичай фіксують найменшу кількість хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу було виявлено всього 182 коронавірусних хворих. Серед них 11 дітей. На жаль, ще 5 пацієнтів померли.

Також за останню добу 187 осіб одужали.

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області - 18 осіб, Житомирській області - 18, Київській області - 10 і Харківській області - 10.

У Києві виявили 82 нові випадки зараження.