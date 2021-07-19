182 нових хворих та 5 смертей – МОЗ оновило коронавірусну статистику

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У вихідні зазвичай фіксують найменшу кількість хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу було виявлено всього 182 коронавірусних хворих. Серед них 11 дітей. На жаль, ще 5 пацієнтів померли.
Також за останню добу 187 осіб одужали.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області - 18 осіб, Житомирській області - 18, Київській області - 10 і Харківській області - 10.
У Києві виявили 82 нові випадки зараження.
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