У Румунії в ДТП потрапили 55 авто

Аня Мартинюк 17 липня 2021, 18:05

Через погану видимість на дорозі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, на трасі Бухарест-Констанца, що у Румунії, сталась ДТП за участю 55 автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. 17 людей постраждали. Серед них 5 дітей.

Причина аварії – густий туман. Обставини, що спровокували серію ДТП, уточнюються.