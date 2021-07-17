У Румунії в ДТП потрапили 55 авто

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Через погану видимість на дорозі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, на трасі Бухарест-Констанца, що у Румунії, сталась ДТП за участю 55 автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. 17 людей постраждали. Серед них 5 дітей.
Причина аварії – густий туман. Обставини, що спровокували серію ДТП, уточнюються.
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