Неділя в Україні буде жаркою

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Стало відомо, коли в Україні посвіжішає.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що спека в Україні затримається. За її прогнозом, 18 липня стовпчики термометрів покажуть +30+35 градусів. На Заході свіжіше, +28+32 градуси. Істотних опадів не очікується. У Києві +32+34 градуси.
Уже 20 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей, окрім Дніпра з районами, стовпчики термометрів покажуть +23+29 градусів, на Сході +30+33 градуси.
На послаблення спеки можна очікувати в другій половині тижня.
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