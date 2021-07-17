Неділя в Україні буде жаркою

Аня Мартинюк 17 липня 2021, 17:42

Стало відомо, коли в Україні посвіжішає.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що спека в Україні затримається. За її прогнозом, 18 липня стовпчики термометрів покажуть +30+35 градусів. На Заході свіжіше, +28+32 градуси. Істотних опадів не очікується. У Києві +32+34 градуси.

Уже 20 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей, окрім Дніпра з районами, стовпчики термометрів покажуть +23+29 градусів, на Сході +30+33 градуси.

На послаблення спеки можна очікувати в другій половині тижня.