Світоліна вийшла заміж не в сукні

Аня Мартинюк 17 липня 2021, 17:12

Тенісистка мала досить ефектний наряд.

Новину передає «Преса України».

Перша ракетка України Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж. Гордість України обрала для важливої події незвичний нарід – білий топ з написом «Off», брюки також білого кольору, накидку зі стразами та пояс-фату лавандового кольору.

На своїй сторінці у соцмережі Світоліна також показала обручки.

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Нагадаємо, знаменитість вийшла заміж за свого колегу Гаеля Монфіса.