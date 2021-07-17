Українських дітей вакцинуватимуть від коронавірусу препаратом Pfizer

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Стало відомо, кого вакцинуватимуть в першу чергу.
Новину передає «Преса України».
Керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка зробив важливу заяву. За його словами, під час п'ятої хвилі вакцинації від коронавірусної інфекції щеплення робитимуть дітям.
«Під час п'ятої хвилі буде вирішуватися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям в першу чергу потрібно буде давати перевагу», - зазначив Заїка.
Також він наголосив, що дітей віком 12-16 років вакцинуватимуть препаратом Pfizer. Для прикладу, якщо дитині треба буде їхати за кордон на навчання, змагання. Тоді необхідно буде зробити дві дози вакцини.
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