Как правильно выбрать квадрокоптер: основные критерии выбора

zmxn 16 липня 2021, 11:06

Инженерной мысли нет предела. В последнее время настоящий фурор произвели дроны. Такие беспилотные летательные аппараты сначала использовались спецслужбами для ведения наблюдения за объектами в режиме онлайн, осуществления разведки и т.д.

Сегодня они стали модной игрушкой не только для детей, а и для взрослых. Особой популярностью пользуется продукция частной компании из Китая SZ DJI Technology Co., Ltd – квадрокоптеры DJI. В Украине она представлена в большом ассортименте в интернет-магазине электроники «iPartner».

Что такое квадрокоптер, сферы его использования

Это устройство, внешне похожее на модель вертолета, состоит из корпуса и четырех и более прикрепленных к нему лопастей. Их вращение в диагональной плоскости придает девайсу аэродинамическую устойчивость. Управление аппаратом осуществляется с земли посредством пульта. Квадрокоптеры DJI, оснащенные видео камерами, могут снимать с высоты происходящее на земле и передавать на смартфон своего владельца.

Гаджет может использоваться не только как развлечение, но и в профессиональной деятельности. От его назначения зависит размер аппарата, его характеристики и цена. С помощью агрегата можно производить:

съемки роликов во время отдыха на море или на природе;

поиск дичи на охоте;

разведку незнакомой местности в походе или горах;

поисковые работы.

Недорогие модели пригодятся для игр с детьми, организации квестов и т.д. Квадрокоптеры являются также незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве. Они помогают держать в поле зрения стадо КРС, отыскать потерявшегося теленка или ягненка, найти вредителей в винограднике. Перечень функций устройств можно еще продолжать и продолжать, если включить фантазию.

Важные параметры при выборе квадрокоптера

Универсальных моделей устройств не существует. Поэтому следует выбирать аппарат под определенные задачи с учетом:

сколько стоит;

габаритов;

количества лопастей;

наличия камеры и ее возможностей;

времени работы без подзарядки аккумулятора.

Купить полностью укомплектованный качественный дрон дешево не получится. На его цену влияет класс модели аппарата, его скорость, время, режим и дальность полета, другие характеристики. Хороший девайс будет стоить не меньше 500 долларов. По габаритам различают аппараты маленькие, средних размеров и большие. Последние обычно используют для проведения профессиональных работ (например, поисковая операция, съемка кино). Есть еще мини-версия беспилотника для запуска в помещении. Стоит он сравнительно недорого.

Количество лопастей является очень существенным параметром. Без этих деталей гаджет не сможет осуществлять полет, держаться в воздухе, совершать виражи и развороты. Пропеллеров может быть 2, 3, 4, 6 или 8. Но самыми востребованными являются 4-х винтовые устройства с двойными лопастями. Материалом их изготовления является пластик, карбон, композит, усиленный пластик ABS.

Беспилотники средних габаритов обычно укомплектованы 10-14 мегапиксельной камерой. Ее вполне достаточно для четкой съемки с отличной передачей цветов. На самых маленьких гаджетах иногда устанавливают камеру на 2 Мп. Но получить с ее помощью высококачественные ролики вряд ли удастся. Покупая дрон с камерой, следует обращать внимание на такие ее характеристики:

наличие защитного корпуса для ее предохранения во время жесткого приземления;

контрастность и угол обзора;

время работы;

водонепроницаемость при случайном падении в водоем.

Дроны, в которых не предусмотрена камера, можно оснастить аксессуаром самостоятельно. При его покупке, кроме других характеристик, следует учитывать вес. Что касается автономности, все квадрокоптеры из средней ценовой категории при полностью заряженной батарее могут находиться в режиме полета порядка 15-25 минут. Расстояние, которое они могут преодолеть, колеблется в диапазоне 2-10 тысяч метров.

Преимущества сотрудничества с «iPartner»

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