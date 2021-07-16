Пять шампуней-лидеров на европейском рынке

Шампунь — средство номер один по уходу за жирными, сухими, нормальными, тонкими и ослабленными волосами. Но их огромное разнообразие на бьюти-рынке может сделать выбор весьма затруднительным. Чтобы найти качественный, фирменный косметический продукт, переходите по ссылке https://www.watsons.ua/ru/volosy/professionalnyy-uhod-za-volosami/professionalnye-shampuni-dlya-volos-/ и изучайте состав, назначение, консультируйтесь со специалистами.

Шампунь для красоты и здоровья волос: что он дает

Эффективно устраняя все загрязнения, этот бьюти-продукт очищает кожу головы и пряди, нормализует выработку сала, сохраняет pH-баланс. Нельзя пренебрегать использованием шампуня, халатно относиться к его выбору. Это популярное и незаменимое средство выполняет широкий спектр функций, среди которых:

питание, насыщение витаминами, микроэлементами;

увеличение прикорневого объема для необременительной укладки;

разглаживание;

укрепление, устранение ломкости и сухости;

эффективное тонирование, если нужно «поддержать» определенную цветовую гамму, убрать желтизну и другие неприятные оттенки на окрашенных волосах;

придание естественного блеска;

восстановление;

предотвращение выпадения.

Лечебные, традиционные косметические, профилактические — шампуни имеют немало классификаций. При покупке важно учесть тип волос и разобраться с проблемами, которые вас тревожат. Красота локонов в стрижке или длинных прядей очень зависит от качественного подбора бьюти-средств.

«Пятерка» лидеров в борьбе за красоту волос

Профессиональные шампуни — средства, которые направлены на решение одной или нескольких конкретных проблем с шевелюрой. Представляем ТОП популярных продуктов, которым найдется место на полке в ванной. Подбирать их нужно по назначению:

Питательный шампунь OGX с молочком кокоса — подходит для поврежденных волос, делает их мягкими и послушными, эффективно справляется с загрязнениями. В состав входят кокосовое масло, яичный протеин. Он придает силу, увлажняет и делает локоны более эластичными, обладает прекрасным ароматом. Для гладкости волос OGX — содержит масло гавайского ореха, разглаживает и придает блеск, выравнивает непослушные пряди. Продукция от британского бренда на рынке очень популярна, поскольку дает выраженный эффект и благотворно влияет на пряди, не пересушивает, не содержит синтетических компонентов. Этой марке доверяют на только частные покупатели, но и профессионалы из beauty-сферы. Шампунь для ухода за окрашенными волосами от аналогичной британской марки — профессиональный продукт содержит масла орхидеи и виноградных косточек, увлажняет и заботится об окрашенных волосах, помогает им сохранить насыщенную цветовую палитру, бережно удаляет загрязнения. Шампунь Creightons Keratin Pro — профессиональный уход за волосами всех типов. Это универсальное средство, которое насыщает волосы кератином, делает их послушными и красивыми, интенсивно питает и не повреждает даже тонкие пряди. Шампунь подходит для частого применения и дает выраженный восстанавливающий эффект. Оригинальный шампунь Vegetable Beauty Red Chili Pepper от итальянского бренда с экстрактом перца чили — укрепляет волосы от корней до кончиков и стимулирует их рост, придает упругость и эластичность, интенсивно увлажняет, благотворно воздействует на фолликулы. В составе не только перец, но и экстракт плюща, аминокислоты и протеины. Сульфаты и другие синтетические компоненты (парабены, минеральные масла) отсутствуют.

Профессиональные шампуни на нативных компонентах дают пролонгированный положительный эффект.