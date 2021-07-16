Пять шампуней-лидеров на европейском рынке

В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців 13:10
Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва 11:57
У ВРУ сталась бійка 11:20
Как правильно выбрать квадрокоптер: основные критерии выбора 11:06
Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів 10:47
У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн 10:15
Відома російська актриса підтягнула в свій Інстаграм україномовну аудиторію 09:37
Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття 08:30
За вакцинацію проти ковіду українці отримають «подаруночки» 13:45
Аваков пішов у відставку 10:21
Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику 08:34
Шампунь — средство номер один по уходу за жирными, сухими, нормальными, тонкими и ослабленными волосами. Но их огромное разнообразие на бьюти-рынке может сделать выбор весьма затруднительным. Чтобы найти качественный, фирменный косметический продукт, переходите по ссылке https://www.watsons.ua/ru/volosy/professionalnyy-uhod-za-volosami/professionalnye-shampuni-dlya-volos-/ и изучайте состав, назначение, консультируйтесь со специалистами.
Эффективно устраняя все загрязнения, этот бьюти-продукт очищает кожу головы и пряди, нормализует выработку сала, сохраняет pH-баланс. Нельзя пренебрегать использованием шампуня, халатно относиться к его выбору. Это популярное и незаменимое средство выполняет широкий спектр функций, среди которых:
Лечебные, традиционные косметические, профилактические — шампуни имеют немало классификаций. При покупке важно учесть тип волос и разобраться с проблемами, которые вас тревожат. Красота локонов в стрижке или длинных прядей очень зависит от качественного подбора бьюти-средств.
Профессиональные шампуни — средства, которые направлены на решение одной или нескольких конкретных проблем с шевелюрой. Представляем ТОП популярных продуктов, которым найдется место на полке в ванной. Подбирать их нужно по назначению:
Профессиональные шампуни на нативных компонентах дают пролонгированный положительный эффект.
13:10: В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців
11:57: Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва
11:20: У ВРУ сталась бійка
11:06: Как правильно выбрать квадрокоптер: основные критерии выбора
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.