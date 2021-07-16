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Депутати України пішли на канікули

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 14:05
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Депутати України пішли на канікули

Відпочиватимуть майже два місяці. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що ВРУ пішла на канікули. Народні обранці повернуться до роботи осінню. Так, спікер ВРУ Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту.

«Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз звучить гімн», - заявив Разумков.

До слова, на наступному тижні все ж відбудеться позачергове засідання, на якому депутати винесуть ухвали про порушення регламенту при прийнятті законопроектів.

 

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