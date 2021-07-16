Депутати України пішли на канікули

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що ВРУ пішла на канікули. Народні обранці повернуться до роботи осінню. Так, спікер ВРУ Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту.
«Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз звучить гімн», - заявив Разумков.
До слова, на наступному тижні все ж відбудеться позачергове засідання, на якому депутати винесуть ухвали про порушення регламенту при прийнятті законопроектів.
13:10: В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців
11:57: Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва
11:20: У ВРУ сталась бійка
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
10:15: У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
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