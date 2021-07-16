Смартфони Xiaomi вперше обігнали продукцію Apple

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Тепер Xiaomi займає друге місце на ринку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що китайська компанія Xiaomi обігнала технологічного гіганта Apple на ринку смартфонів. Так, Xiaomi наростила поставки на 83%.
Xiaomi тепер займає друге місце на ринку. Про це свідчать дані аналітиків Canalys. На першій сходинці продовжує триматися компанія Samsung, у якої 19% світового ринку. До слова, у Xiaomi 17% ринку, Apple має всього 14% ринку.
У топ-5 увійшли виробники Oppo і Vivo з частками по 10%.
13:10: В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців
11:57: Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва
11:20: У ВРУ сталась бійка
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
10:15: У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
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