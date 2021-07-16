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Смартфони Xiaomi вперше обігнали продукцію Apple

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 13:45
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Смартфони Xiaomi вперше обігнали продукцію Apple

Тепер Xiaomi займає друге місце на ринку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що китайська компанія Xiaomi обігнала технологічного гіганта Apple на ринку смартфонів. Так, Xiaomi наростила поставки на 83%. 

Xiaomi тепер займає друге місце на ринку. Про це свідчать дані аналітиків Canalys. На першій сходинці продовжує триматися компанія Samsung, у якої 19% світового ринку. До слова, у Xiaomi 17% ринку, Apple має всього 14% ринку.

У топ-5 увійшли виробники Oppo і Vivo з частками по 10%.

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